Снег в апреле и заморозки в мае: почему не стоит спешить со сменой резины

Если говорить про среднюю полосу России, то ориентировочно после 12 апреля уже можно задумываться о смене зимней резины на автомобиле на летнюю, сообщил РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

«Как показывает практика последних лет, последние снегопады и заморозки случаются примерно к 10 числу. Да, иногда на День космонавтики может неожиданно выпасть снег, но это, как правило, уже финальные осадки», — сказал Баканов.

Он добавил, что в мае заморозки тоже возможны, но они уже не так критичны для дорог и сцепления с покрытием. При этом, учитывая сложные климатические условия по всей стране, любые сроки по смене покрышек могут отличаться.

«Что я имею в виду? Если, например, в апреле на юге уже может быть тепло, то на севере, в той же Мурманской области или Якутии, еще лежит снег и бывают серьезные морозы. То есть календарная весна не всегда совпадает с реальными погодными условиями, потому что в каждом регионе они свои», — пояснил автоэксперт.

Баканов указал на то, что погода в последнее время преподносит сюрпризы. В прошлом году сентябрь был аномально теплым, а зима — малоснежной.

«В январе вдруг пришло такое потепление, что казалось — вот она, весна! А потом снова ударили морозы и пошел снег. Так что нельзя исключать, что в этом году в мае тоже могут быть заморозки и снегопады. Также придерживаемся правила: когда средняя суточная температура стабильно поднимется выше +4 градусов, уже можно менять зимнюю резину на летнюю», — заключил эксперт.