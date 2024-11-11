Смягчение санкционной политики Японии позволит ввозить в РФ «мягкие» гибриды

На аукционах к приобретению россиянами стали доступны некоторые автомобили с электроустановками, выпущенные производителями Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes и Audi.

При этом запрет на экспорт сняли не со всех гибридов, а только с тех моделей, в которых установлен определенный двигатель. Речь идет, например, о Honda Fit, CR-Z; Nissan Day-Z; Suzuki Solio, Swift; Mazda Flair, Carol; Mitsubishi Delica D; Mercedes E и C Class; Audi A3 и т. д.

По словам директора компании «Япония Транзит» Дмитрия Клатаевского, изначально со стороны Японии не было запретов на вывоз «мягких» гибридов, поэтому сейчас просто произошла переформулировка документа.

Он отметил, что подобный импорт положительно повлияет на российский авторынок, так как у покупателей появится более широкий выбор машин.