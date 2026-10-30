Смена фамилии после свадьбы может сорвать перелет

Авиакомпания может отказать в посадке, если фамилия в билете не совпадает с паспортом после свадьбы. Порядок действий разъяснила адвокат Надежда Швырева, сообщает Life.ru .

После смены фамилии внутренний паспорт действует до оформления нового, но не более 90 календарных дней. Пока этот срок не истек и новый документ не получен, можно лететь по старому: данные в билете должны ему соответствовать.

Если паспорт уже заменили, нужно заранее согласовать исправление фамилии с перевозчиком. Единой процедуры нет: порядок, стоимость и список документов зависят от авиакомпании и условий оформления билета. Обратиться лучше до начала регистрации, а после изменения данных получить подтверждение.

«Свидетельство о браке подтверждает изменение фамилии, но не обязывает авиакомпанию допустить пассажира к перевозке при несоответствии документов», — подчеркнула адвокат.

Загранпаспорт становится недействительным через 6 месяцев после смены фамилии. До этого им можно пользоваться, если он не утратил силу по другим причинам. Однако нужно проверить требования страны назначения и транзита, условия визы и соответствие данных в билете, страховке и бронировании гостиницы документам. Если внутренний паспорт уже заменили, а заграничный оставили на прежнюю фамилию, Швырева рекомендует взять свидетельство о браке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.