Смена фамилии после свадьбы может сорвать перелет
Авиакомпания может отказать в посадке, если фамилия в билете не совпадает с паспортом после свадьбы. Порядок действий разъяснила адвокат Надежда Швырева, сообщает Life.ru.
После смены фамилии внутренний паспорт действует до оформления нового, но не более 90 календарных дней. Пока этот срок не истек и новый документ не получен, можно лететь по старому: данные в билете должны ему соответствовать.
Если паспорт уже заменили, нужно заранее согласовать исправление фамилии с перевозчиком. Единой процедуры нет: порядок, стоимость и список документов зависят от авиакомпании и условий оформления билета. Обратиться лучше до начала регистрации, а после изменения данных получить подтверждение.
«Свидетельство о браке подтверждает изменение фамилии, но не обязывает авиакомпанию допустить пассажира к перевозке при несоответствии документов», — подчеркнула адвокат.
Загранпаспорт становится недействительным через 6 месяцев после смены фамилии. До этого им можно пользоваться, если он не утратил силу по другим причинам. Однако нужно проверить требования страны назначения и транзита, условия визы и соответствие данных в билете, страховке и бронировании гостиницы документам. Если внутренний паспорт уже заменили, а заграничный оставили на прежнюю фамилию, Швырева рекомендует взять свидетельство о браке.
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