Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам около 3 тыс аварий

За неделю на горячую линию службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 2 999 ДТП без пострадавших — на 174 ДТП больше показателей прошлой недели. Квалифицированную помощь оказали 5 998 водителям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 1 286 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 527 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

Рекомендуем водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» службы помощи при ДТП.

Служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Служба оказывает дистанционную помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8 до 20:00. Ближайший к вам стационарный центр подскажут по телефону горячей линии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.