Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам более 3 тыс аварий

На прошлой неделе Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области помогла участникам 3 105 ДТП без пострадавших — на 196 ДТП больше по сравнению с данными прошлой недели. Квалифицированную помощь оказали 6 210 водителям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 1 133 ДТП получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, а участники 518 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

«Часто участники ДТП без пострадавших остаются сидеть в транспортном средстве, оформляя ДТП или дожидаясь помощь — так делать не нужно, это опасно, так как можно попасть в повторное ДТП, но последствия будут тяжелее. Из-за скорости потока некоторые водители не сориентируются и вовремя не среагируют на остановившуюся машину. Поэтому необходимо обязательно покинуть автомобиль, уйти за пределы проезжей части в безопасное место и только после этого обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкции оператора „горячей линии“», — рассказали в ведомстве.

Служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Служба оказывает дистанционную помощь — консультацию по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных 16 Центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8 до 20:00 — ближайший к вам центр подскажут операторы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.