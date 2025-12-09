Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам более 2,8 тыс аварий

На минувшей неделе служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области помогла 5 714 водителям. Квалифицированную помощь оказали участникам 2 857 ДТП без пострадавших — на 230 ДТП меньше по сравнению с данными прошлой недели, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 1 084 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 421 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

В ведомстве призвали водителей в случае поломки или ДТП без пострадавших не оставаться в машине: нужно покинуть автомобиль и уйти за пределы проезжей части в безопасное место, после этого следует обратиться по номеру 112 — операторы подскажут порядок действий и окажут помощь в оформлении ДТП.

Служба помощи при ДТП в Подмосковье — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях, которая оказывает дистанционную помощь: консультацию по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных 16 Центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.