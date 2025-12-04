Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам более 130 тыс аварий

С начала года служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области оказала помощь участникам более 130 тысяч ДТП без пострадавших. Квалифицированную помощь оказали более 260 тысячам водителей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«За 11 месяцев 2025 года участники около 50 тысяч ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники более 21 тысячи ДТП оформили «Европротоколы» благодаря консультативной помощи работников горячей линии», — пояснили в ведомстве.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обратившихся в службу помощи при ДТП снизилось почти на 3 тысячи. В 2024 году служба отработала более 133 тысяч ДТП без пострадавших.

Служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье, которая оказывает дистанционную помощь — консультацию по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных 16 центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00.

В ведомстве напоминают водителям: если вы попали в ДТП без пострадавших, то в первую очередь покиньте транспортное средство и уйдите за пределы проезжей части в безопасное место, после этого обратитесь по номеру 112 и действуйте согласно инструкциям оператора «горячей линии» — он вас скоординирует и при необходимости направит в ближайший к вам Центр помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.