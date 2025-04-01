Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам 2,6 тыс дорожных аварий

За неделю на «горячую линию» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 2675 ДТП без пострадавших — на 324 ДТП меньше по сравнению с данными прошлой недели. Квалифицированную помощь оказали 5350 водителям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 1 114 ДТП получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, а участники 459 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

Рекомендуем водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» Службы помощи при ДТП.

Служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Служба оказывает дистанционную помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных Центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8 до 20:00. Ближайший к вам стационарный центр подскажут по телефону горячей линии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.