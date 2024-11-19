Служба помощи при ДТП в Подмосковье оказала помощь участникам 2,7 тыс аварий

За прошедшую неделю на горячую линию службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники 2 787 ДТП, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Участники 1 148 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 276 аварий оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников горячей линии. Всего квалифицированную помощь получили 5 574 водителей.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, стоит обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора горячей линии службы помощи при ДТП.

В ведомстве напомнили, что служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Служба оказывает дистанционную помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00 в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, а также Ленинском, Богородском и Раменском округах, округе Пушкинский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.