Служба помощи при ДТП в Подмосковье оказала помощь участникам 2,7 тыс аварий

За минувшую неделю на горячую линию службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники 2 730 ДТП, что на 331 ДТП меньше по сравнению с показателями предыдущей недели. Всего квалифицированную помощь получили 5 460 водителей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 1 147 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 348 аварий оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора горячей линии службы помощи при ДТП.

В ведомстве напомнили, что служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Служба оказывает дистанционную помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00 в округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.