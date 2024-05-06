Служба помощи при ДТП в Подмосковье оказала помощь участникам 2,3 тыс аварий

За минувшую неделю на «горячую линию» службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники 2 397 ДТП. Участники 836 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 293 аварий оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников горячей линии, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Всего квалифицированную помощь получили 7 730 водителей», — добавили в ведомстве.

Служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Данная служба осуществляет работу в двух форматах: дистанционная помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очная помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи — их в области всего 15: в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском и Раменском округах, Домодедове и Пушкине.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, нужно обратиться по номеру 112 или на горячую линию службы помощи при ДТП 8 (800) 444-58-34, и действовать согласно инструкциям оператора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.