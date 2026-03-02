Служба помощи при ДТП в Подмосковье обработала 7 тыс аварий за неделю

Почти 7 тыс. ДТП без пострадавших зафиксировали в Подмосковье за прошедшую неделю, участники обратились на горячую линию службы помощи при ДТП. Водители получили консультации и поддержку, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За неделю на горячую линию службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области поступило 6 951 обращение по авариям без пострадавших. Это на 1 561 случай больше, чем за предыдущий период. Всего консультационную поддержку получили 13 902 водителя.

В 2 244 случаях участникам помогли оформить происшествия в центрах помощи при ДТП. Еще 867 аварий водители оформили по европротоколу при консультации специалистов горячей линии.

Служба помощи при ДТП в Подмосковье работает как единое пространство бесплатной поддержки. Водителям оказывают круглосуточные телефонные консультации, а также очную помощь в 16 специализированных центрах, которые открыты ежедневно с 8:00 до 20:00.

В ведомстве призвали автомобилистов соблюдать осторожность. При поломке или ДТП рекомендуется покинуть автомобиль и перейти в безопасное место за пределами проезжей части, после чего позвонить по номеру 112 для получения дальнейших инструкций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.