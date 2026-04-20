Служба помощи при ДТП в Подмосковье обработала 2,4 тыс аварий

За прошедшую неделю служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области отработала 2 442 аварии без пострадавших, что на 156 меньше, чем неделей ранее. Квалифицированную помощь получили 4 884 водителя, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В центрах помощи участникам ДТП специалисты помогли оформить материалы по 1 083 дорожным авариям. Еще в 444 случаях водители воспользовались возможностью оформить происшествие без вызова ГАИ и составили европротоколы.

В ведомстве пояснили, что служба создана для оперативной и безопасной помощи участникам аварий без пострадавших. Специалисты консультируют водителей и помогают оформить европротокол как на месте происшествия, так и в стационарных центрах.

В Московской области работают 16 стационарных центров помощи и горячая линия по номеру 112. Водителям напоминают, что при ДТП необходимо покинуть автомобиль и перейти в безопасное место за пределами проезжей части, после чего обратиться по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.