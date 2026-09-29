Служба помощи при ДТП помогла участникам 2 548 аварий в Подмосковье

Служба помощи при ДТП Московской области с 18 по 24 сентября помогла участникам 2 548 аварий без пострадавших. Это на 209 случаев меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 18 по 24 сентября специалисты службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области проконсультировали 5 096 водителей. Помощь получили участники 2 548 аварий без пострадавших — на 209 меньше, чем с 11 по 17 сентября.

В 16 стационарных центрах помощи при ДТП в разных городах Подмосковья специалисты обработали 962 аварии. Из поступивших сообщений 224 ДТП оформили по европротоколу, еще 107 — распиской.

Минтранс Подмосковья напоминает: при ДТП или поломке нужно выйти из автомобиля, отойти в безопасное место за пределами проезжей части и позвонить по номеру 112. Специалисты проконсультируют водителей и окажут помощь. Оставаться в машине опасно: другие водители могут не заметить стоящий автомобиль и столкнуться с ним.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.