Служба помощи при ДТП Подмосковья помогла участникам почти 22 тыс ДТП за 2 месяца

В январе–феврале служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области оказала помощь участникам более 21,9 тыс. ДТП без пострадавших, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«За два месяца Служба помощи при ДТП оказала квалифицированную помощь 43,8 тыс. водителям, благодаря чему около 1,6 тыс. ДТП оформили на месте по Европротоколу или расписке, а около 2,1 тыс. ДТП оформили Европротокол или расписку в стационарных центрах помощи», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Служба помощи — это единое пространство помощи, где функционируют круглосуточная «горячая линия» и 16 стационарных центров. Сотрудники помогают участникам ДТП сократить время пребывания на месте происшествия, быстро осуществить необходимые первоочередные действия, помогают оформить Европротокол на месте или в центре помощи, а также избежать наиболее частых ошибок в оформлении ДТП без пострадавших.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112 и осуществить все необходимые действия, включая фотофиксацию, чтобы в максимально короткий срок убрать ТС с проезжей части. Это позволит значительно снизить вероятность повторного ДТП. Всю необходимую помощь водители в удаленном режиме могут получить от оператора службы помощи при ДТП, а также они могут оформить Европротокол через мобильные приложения «Госуслуги Авто» и «112 МО».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.