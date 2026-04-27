Служба помощи при ДТП обработала 2,5 тыс аварий в Подмосковье

За неделю служба помощи при ДТП в Подмосковье приняла обращения от участников 2 530 аварий без пострадавших и оказала поддержку более чем 5 тыс водителей. Число таких ДТП выросло на 88 по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За отчетный период специалисты оказали квалифицированную помощь 5 060 водителям. В центрах помощи участникам оформили материалы по 1 038 дорожно-транспортным происшествиям.

Еще 393 аварии водители оформили по европротоколу без вызова ГАИ, воспользовавшись консультацией службы.

В ведомстве призвали автомобилистов быть внимательными на дорогах. В случае поломки или ДТП водителям не следует оставаться в машине или рядом с ней, так как это может привести к повторной аварии.

Сначала необходимо покинуть проезжую часть и перейти в безопасное место, после чего обратиться по единому номеру 112. Специалисты службы оказывают поддержку круглосуточно.

Служба помощи при ДТП объединяет горячую линию и 16 стационарных центров в регионе. Сотрудники помогают участникам аварий выполнить первоочередные действия и оформить документы на месте или в центре помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.