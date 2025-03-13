Скоростные суда начнут курсировать между Нижним Новгородом и Самарой в 2025 году

Скоростные суда запустят в Пермь, Самару и Тольятти из Нижнего Новгорода

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках XX Международной выставки-форума гостеприимства регионов «Интурмаркет» на Нижегородской ярмарке рассказал о том, что в 2025 году из Нижнего Новгорода планируется запустить скоростные суда в Пермь, Самару и Тольятти, сообщает ИА «Время Н» .

По его словам, на территории региона планируется организовать движение скоростных судов до села Работки, Дудина монастыря и Горбатова.

В 2024 году скоростные суда «Валдаи» и «Метеоры» обслужили около 125 тысяч пассажиров, что на 56% больше по сравнению с 2023 годом. В 2025 году прогнозируется увеличение пассажиропотока до 140 тысяч человек, отметил Никитин.

Губернатор также подчеркнул, что в прошлом году около 800 тысяч туристов посетили Нижегородскую область на круизных судах.