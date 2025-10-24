Скидки и дешевые модели исчезнут: почему брать машину лучше сейчас

Откладывать покупку автомобиля не стоит — ценники на новые машины в России в 2025 году не снизятся, сообщил РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

«Сейчас ждать нет смысла, потому что дешевле машины не станут. Наоборот, сейчас еще можно поискать залежавшиеся на складах машины 2024 года и получить хоть какую-то скидку. Скоро они исчезнут, и ценники перепишут. В дальнейшем есть два варианта: либо ждать января–февраля 2026 года, чтобы искать машины 2025 года, либо брать сейчас», — сказал Баканов.

Он пояснил, что программы со скидками и спецпредложения постепенно сворачиваются, машины активно скупают, а значит, предложений меньше — и скидок тоже.

«Это касается всего рынка — и китайских машин, и остальных. Хотя большинство новых автомобилей сейчас, конечно, китайские. По выбору и тенденциям за последний год каких-то резких перемен не произошло. Первое место, если не считать „АвтоВАЗ“, делят Chery и Haval — они постоянно соревнуются между собой. Далее идут Changan и Geely. Это лидеры рынка», — отметил автоэксперт.

Баканов уточнил, что были некоторые проблемы у такого бренда, как BAIC — его немного «лихорадило», а также у Kaiyi, SWM (производившихся в Калининграде) и у Dongfeng.

«Но, например, тот же BAIC, судя по всему, будет продолжать работать. Существенных перемен не произошло, только небольшие — на периферии рейтинга популярности. Основные лидеры как были, так и остались», — резюмировал он.

Каждый год в последнее воскресенье октября отмечают День автомобилиста, в этом году он выпал на 26 октября. Официально профессиональный праздник учредили в 2012 году. Он называется День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

В эту дату принято вспоминать, насколько большой вклад в экономику России вносят сотрудники транспортной промышленности.

