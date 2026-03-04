Сирия открыла для полетов два воздушных коридора до границы с Турцией

Сирия открыла для полетов 2 воздушных коридора, ведущих от аэропорта Алеппо до границы с Турцией, пишет ТАСС .

Полеты по соответствующим коридорам могут производиться до конца 7 марта.

Отмечается, что стальное воздушное пространство по-прежнему остается закрытым для всех прибывающих, отбывающих и следующих транзитом в третьи страны самолетов.

После начала ударов по Ирану и его ответных действий многие туристы стали заложниками отдыха — россияне буквально застряли в отелях и аэропортах и в первые часы не получали вообще никакой информации о том, что происходит и чего ждать. В АТОР заявили, что власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены рейсов, но по словам самих отдыхающих, это оказалось больше словами, чем делом. Отели начали выселять туристов после окончания бронирования.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), конфликт на Ближнем Востоке мог затронуть до 110 тысяч туристов. По предварительным данным, в Саудовской Аравии находится порядка 1 тысячи организованных туристов из России, в ОАЭ — от 50 тысяч до 100 тысяч российских граждан, включая туристов и самостоятельных путешественников, в Омане — около 800–900 человек.

