Синоптик Тишковец: переобувать машины можно будет через неделю

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда автомобилистам можно менять зимнюю резину на летнюю. По его словам, переобувать машину можно через неделю.

В Центральной России до сих пор сохраняется неустойчивая мартовская погода — могут быть заморозки, снег и гололедица. Тишковец уточнил, что времена «автомобильной зимы» — когда среднесуточная температура воздуха ниже +5, но они подходят к концу.

«„Автомобильная весна“ наступит с 25 марта, что на две недели раньше положенных по многолетним наблюдениям сроков (по климату устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через +5 и выше в Москве, как правило, происходит 8 апреля)», — написал синоптик в Telegram-канале.

В Москве в последние дни марта ожидается не ниже 0 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +13. В начале апреля потеплеет еще больше — до +17. Это удовлетворительная температура для дорожного полотна. Тишковец отметил, что ездить на шипованной резине осталось всего неделю.

Ранее главный редактор издания «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков заявил, что самое разумное время для смены зимней резины на летнюю, когда температура установится в районе +5 градусов. Автомобилисты, которые переобулись заранее, сильно рискуют.