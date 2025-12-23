Силу инерции никто не отменял: почему жизненно важно пристегиваться в авто

Из-за непристегнутого ремня безопасности при ДТП могут пострадать пассажиры как на передних, так и на задних сиденьях из-за ускорения и инерции, сообщил РИАМО автоэксперт Максим Егоров.

«Пассажиры, не зафиксированные ремнем безопасности, страдают больше при ДТП, ведь силу инерции никто не отменял. Если автомобиль едет с пассажирами, передние пассажиры пристегнуты, а задние — нет, они могут пострадать. Вес и сила инерции сильно толкнут их вперед», — объяснил Егоров.

По его словам, причем даже при движении по парковке непристегнутый человек при резком торможении может получить травмы.

Эксперт отметил, что в целом культура вождения в России повышается. Люди стали чаще пристегиваться ремнями безопасности, том числе и на задних сидениях. Он добавил, что последнее время водители такси стали настаивать на том, чтобы все их пассажиры обязательно пристегивались, как это и положено делать.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.