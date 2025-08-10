Штрафы за шумные авто могут вырасти в 10 раз

сегодня в 04:44

В России могут резко увеличить штрафы за нарушение тишины в ночное время из-за громкой работы автомобилей и мотоциклов, сообщает РИА Новости .

Законопроект, который Госдума приняла в первом чтении еще в 2023 году, предполагает рост штрафа с нынешних 500 до 5 тысяч рублей.

Регионы получат право повышать штрафы до 30 тысяч рублей. Закон позволит задерживать автомобили с модифицированными глушителями.

Как пояснил депутат Сергей Колунов, инициатива направлена против тех, кто «не уважает окружающих, пугает прохожих громкими выхлопами и не дает спать по ночам».

Особое внимание уделено техническим возможностям контроля — уже сертифицированные комплексы «Эфир» смогут автоматически фиксировать превышение допустимого уровня шума.