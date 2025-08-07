Штраф вырастет в 5 раз: как в Нижегородской области борются с безбилетниками

В Нижнем Новгороде могут повысить штраф за безбилетный проезд

Власти Нижегородской области планируют увеличить штраф для безбилетников до 5 тыс. рублей, то есть в 5 раз, сообщает «Царьград» .

В первом полугодии контролеры уже составили около 1 тыс. протоколов за неоплаченный провоз ручной клади и неправомерное использование транспортных карт. Общая сумма составила 1,2 млн рублей. Из них нарушители добровольно оплатили 449 штрафов, еще 105 дел передали в службу судебных приставов: они займутся принудительным взысканием.

«Повышение штрафа за безбилетный проезд — это необходимая мера. Анализ показывает, что нынешний размер ответственности перестал обеспечивать должный эффект», — заявил исполняющий обязанности директора центра развития транспортных систем по региону Александр Бачурин.

По его словам, мера позволит существенно сократить количество «зайцев» в общественном транспорте. О сроках введения новой меры пока неизвестно.