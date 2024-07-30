Штраф более 2 тыс руб: что грозит пассажирам, катающимся на самокатах в метро

Пассажирам напомнили о штрафах за катание на самокатах в метро

Поездка в столичном метрополитене для нарушителей, катающихся на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности, может обойтись свыше 2 тыс. рублей с учетом штрафа, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

С апреля порядка 400 человек оштрафовали за управление самокатами и иными СИМ в подземке. Подобный проезд не экономит пассажиру много времени, но угрожает здоровью других людей и нормальной работе общественного городского транспорта.

О нарушении в метрополитене можно сообщить по связи «Пассажир-машинист», если на СИМ кто-то едет в вагоне, любому сотруднику станции или полицейскому, если едут по платформе или переходу, а также через колонну экстренного вызова.

Пассажиров городской подземки призвали бережно относиться к другим людям и везти самокат рядом, если пришлось зайти с ним в метро.