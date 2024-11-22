Школьный автопарк Серпухова пополнился тремя новыми автобусами

В текущем году автопарк пополнился тремя новыми автобусами, что увеличило общее количество до 18 единиц.

Перед зимним периодом была проведена контрольная проверка технического состояния автобусов, в ходе которой сотрудники госавтоинспекции тщательно проверили рулевое управление, тормозную систему и дополнительное оборудование. В результате проверки грубых нарушений не выявлено, однако мелкие замечания будут исправлены в ближайшее время.

Важно отметить, что все автобусы обслуживаются своевременно, и в прошлом году школьный транспорт успешно прошел испытания в условиях суровой зимней погоды без каких-либо происшествий. Это свидетельствует о высоком уровне готовности автопарка к зимним условиям и обеспечивает безопасность перевозки детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.