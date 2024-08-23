Школьники из Нижегородской области смогут ездить на электричках со скидкой 50%

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Нижегородским школьникам вернут льготы на проезд в электричках с 1 сентября

Школьникам и студентам Нижегородской и Владимирской областей вернут право льготного проезда в пригородных электричках. Изменения начнут действовать с 1 сентября 2024 года, сообщает ИА «Время Н» .

Учащиеся смогут купить билеты за половину стоимости на поезда, которые следуют по Горьковской железной дороге. Льгота будет действовать до 15 июня 2025 года включительно.

Оформить специальные проездные документы можно в пригородных кассах или терминалах АО «ВВППК», уточнили журналисты.

При этом перед покупкой билета со скидкой 50% школьникам потребуется справка из образовательного учреждения, а студентам — документ, который подтверждает факт очного обучения.