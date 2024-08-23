Школьники из Нижегородской области смогут ездить на электричках со скидкой 50%
Нижегородским школьникам вернут льготы на проезд в электричках с 1 сентября
Фото - © Медиасток.рф
Школьникам и студентам Нижегородской и Владимирской областей вернут право льготного проезда в пригородных электричках. Изменения начнут действовать с 1 сентября 2024 года, сообщает ИА «Время Н».
Учащиеся смогут купить билеты за половину стоимости на поезда, которые следуют по Горьковской железной дороге. Льгота будет действовать до 15 июня 2025 года включительно.
Оформить специальные проездные документы можно в пригородных кассах или терминалах АО «ВВППК», уточнили журналисты.
При этом перед покупкой билета со скидкой 50% школьникам потребуется справка из образовательного учреждения, а студентам — документ, который подтверждает факт очного обучения.