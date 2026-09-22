Школьники Электростали проверили знания правил дорожного движения

Школьники Электростали 22 сентября приняли участие во Всероссийском едином уроке по правилам дорожного движения в школе № 5. Урок в рамках Недели безопасности дорожного движения организовали активисты отряда ЮИД «Наследник», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе № 5 Электростали 22 сентября прошел Всероссийский единый урок по правилам дорожного движения. Его организовали активисты отряда ЮИД «Наследник» в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения.

На мероприятии присутствовали начальник Госавтоинспекции по городскому округу Электросталь, подполковник полиции Иван Кантуев, и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, старший лейтенант полиции Лиана Гаращук. Они вручили активным участникам движения благодарственные письма и награды за победы в конкурсах по дорожной безопасности.

Школьникам напомнили основные правила поведения на проезжей части и показали сказку о важности соблюдения ПДД. Младших учеников посвятили в юные инспекторы движения: они принесли торжественную клятву и получили первые удостоверения. В завершение дети приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.