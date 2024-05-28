Школьникам провели экскурсию по Мострансавто

Школьникам показали, как устроено Мострансавто, а именно МАП № 1 г. Люберцы, рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Сотрудники компании встретили ребят в автобусе и по дороге на шиномонтажный участок рассказали о предприятии, марках подвижного состава, показали устройство транспортного средства. После ребятам продемонстрировали автобус на ремонтной яме — автомеханики объяснили, как проходит техническое обслуживание ТС.

Экскурсия состоялась в рамках столичного проекта «День Без Турникетов», в рамках которого можно познакомиться с ведущими работодателями и актуальными для экономики региона профессиями с помощью экскурсий, мастер-классов и интерактивов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.