Школьникам из Электростали напомнили правила безопасности дорожного движения

В Центральной городской библиотеке имени К. Г. Паустовского сотрудник Госавтоинспекции совместно с инспектором по делам несовершеннолетних провели тематическое мероприятие «Я и моя безопасность» для учащихся 7 класса электростальской школы № 12, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инспектор по линии пропаганды безопасности дорожного движения Лиана Гаращук напомнила школьникам о безопасности на дорогах в погодных условиях зимнего сезона, а также при нахождении во дворах. Детям была дана инструкция безопасного нахождения на дорогах в темное время суток.

Также на встрече выступила инспектор по делам несовершеннолетних Людмила Домнина. В ходе мероприятия инспектор рассказала о правовой и социальной безопасности детей и подростков, в том числе безопасного поведения в интернете, решения острых конфликтных ситуаций в правовом поле.

В завершении мероприятия ребята приняли участие в практическом занятии по карточкам «Безопасность для детей», разработанным поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт». Также участникам мероприятия были представлены книги из фондов библиотеки по безопасности жизнедеятельности детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.