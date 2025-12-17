Шесть поездов будут делать остановку на платформе 15 км в Шатуре

Для обеспечения транспортного обслуживания жителей деревни Сидоровская в муниципальном округе Шатура шести пригородным поездам назначается дополнительная остановка на платформе 15 км. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Она расположена на линии Кривандино — Рязановка Казанского направления.

Теперь поезда сообщением Кривандино — Рязановка №6684, 6690, 6694 сделают остановку в 9:42, 15:16, 22:01 соответственно. В обратном направлении: №6683, 6687, 6691 – в 7:31, 12:31 и 18:10.

Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.