Схему движения изменят в районе 78 км МКАД во II квартале 2025 года

Во II квартале 2025 года изменится схема проезда на прилегающей к МКАД территории в Химках. На участке будут установлены соответствующие дорожные знаки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для улучшения движения по МКАД будет закрыт подъезд к автосалону в районе 78-го км МКАД. Альтернативный проезд к объекту — через ул. Пожарского и съезд на трассе М-11 «Нева».

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.