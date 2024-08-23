Схема движения на Октябрьском проспекте в Люберцах изменится с 25 августа

В рамках 1 этапа реконструкции Октябрьского проспекта с 25 августа 2024 года изменится схема движения транспорта в связи с необходимостью проведения плановых работ по устройству зон усиления деформационных швов на путепроводе. На время работ проезд по путепроводу будет ограничен, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 25 по 30 августа левая сторона искусственного сооружения в сторону Москвы будет полностью закрыта, движение транспорта будет осуществляться по боковым проездам. Движение транспорта в сторону области будет осуществляться в обычном режиме — по правой стороне путепровода и по боковым проездам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытый.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.