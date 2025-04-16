Схема движения маршрута № 593к в Домодедове изменится 21 апреля

С 21 апреля в городском округе Домодедово изменят схему движения маршрута № 593к «Домодедово (ул. Курыжова) — Москва (м. Красногвардейская)». Теперь автобусы будут заезжать к остановке «Домодедово Таун», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ежедневно на указанном маршруте работает 2 автобуса, которые выполняют 20 рейсов.

Первый рейс от остановочного пункта «Домодедово Таун» будет отправляться в 05:32, последний от метро Домодедовская будет стартовать в 20:00.

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.