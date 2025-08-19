Схема движения маршрута № 44к в Коломне изменится с 20 августа

В Коломне с 20 августа изменят временную схему движения маршрута № 44к «а/в Коломна — с/х Сергиевский», чтобы минимизировать неудобства жителей округа на время ремонта Митяевского моста. Автобусы маршрута будут осуществлять подвоз жителей к Голутвинскому пешеходному мосту с обеих сторон, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Запустить движение легкового транспорта с ограничением веса не более 3,5 тонн по Митяевскому мосту планируется в ноябре 2025 года, а в 2026 году — завершить ремонт сооружения. Специалисты Мосавтодора обустроили разворотные площадки на подходах к Голутвинскому пешеходному мосту, чтобы обеспечить на время ремонта автобусное сообщение с селами Сергиевское, Пестриково, Парфентьево, Амерево, Чанки, поселком Сергиевский и окружным центром», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Для комфортного ожидания пассажиров посадочные площадки оборудованы павильонами, а расписание транспорта составлено с учетом времени, необходимого для перехода жителей по Голутвинскому мосту с одной стороны на другую. Ежедневно на участках движения «Парфентьево — Голутвинский мост» и «Голутвинский мост — ст. Голутвин» будет курсировать по одному автобусу, которые будут совершать 60 рейсов. Повторная оплата проезда для пассажиров, совершивших пересадку через пешеходный мост не требуется, пересадка будет бесплатной.

Первый рейс из Парфентьево будет отправляться в 04:50, последний рейс от станции Голутвин — в 22:30. На маршруте продолжат действовать льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно по банковским и транспортным картам «Стрелка» и «Тройка».

В ведомстве добавили, что транспортное обслуживание по действующей временной схеме движения маршрута № 44к в объезд через Щурово будет приостановлено.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.