Схема движения маршрута 388к изменена в Сергиево-Посадском округе

С 12 ноября в связи с проведением работ по капитальному ремонту мостового перехода на региональной автомобильной дороге общего пользования «М-8 «Холмогоры» — Воздвиженское — Лешково» будет изменена схема движения маршрута 388к «Сергиев Посад — ВДНХ» при выполнении рейсов через г. Хотьково из Москвы, сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского горокруга.

Разворот автобуса для проезда в г. Хотьково будет осуществляться через поворот на д. Морозово. Заезд на остановочный пункт «Воздвиженское-1» временно будет исключен.

Ориентировочный срок окончания ремонтных работ: 15 января 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.