«Шанс очень мал, но не равен нулю»: стилист летела в Анталью в пустом самолете

Топ-стилист Наталья Курман показала совершенно пустой самолет, на котором она летела в Анталью на мировой саммит визажистов. В салоне она оказалась одна.

Курман опубликовала видео, на котором показала, как проходит регистрацию, а затем на входе в самолет ее встречают улыбчивые стюардессы. Визажист показала, что в салоне нет ни одного человека. Она летела одна.

«Шанс лететь в самолете одной — очень мал, но никогда не равен нулю!» — написала Курман.

Подписчики рассказали, что несколько раз попадали в подобную ситуацию во времена коронавируса. Тогда в самолетах было по 3-4 человека.

Сейчас в Анталье бушует непогода, город накрыл мощный ливень. Огромные реки дождевой воды затопили улицы. Подписчики утверждают, что желающих лететь в Турцию сейчас мало, зато из страны — полные самолеты.

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