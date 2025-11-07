Сезон круизов в Дубне завершился

Речная навигация завершается, последние в этом году теплоходы с туристами сделали остановку в Дубне. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Этот туристический сезон продолжил успех прошлого года. Всего было 160 судозаходов в город (в прошлом году — 159, а в 2023 — 121). Наукоград только с воды посетили больше 26 тысяч туристов. В этом году теплоходы в Дубну прибывали из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Перми, Астрахани.

В первый раз в наукограде сделал остановку теплоход «Козьма Минин». Это яркий представитель проекта 588, построенный в Германии, который носит имя в честь известного русского национального героя, что добавляет особый патриотический оттенок к путешествию.

Также в этом году впервые в наукограде остановились и взяли пассажиров на борт «Метеоры», скоростные суда на подводных крыльях: «Конструктор Алексеев» и «Капитан Полуэктов». Первый рейс из Дубны в Тверь отправился 31 августа, обратный — 1 сентября. Судоходное сообщение между Ярославлем и Тверью с остановкой в Дубне запустила одна из нижегородских компаний. Пока это были презентационные рейсы, сейчас обсуждается возможность регулярных остановок в Дубне в следующем сезоне.

Число экскурсионных маршрутов по городу осталось прежним. Как и раньше туристов интересуют советская история: развитие Объединенного института ядерных исследований, создание авиазаводов.

В городской администрации, Музее Дубны и экскурсоводы уже начали подготовку к следующему году.

«Дубна держит планку, и интерес к нашему городу растет. В следующем году продолжим развивать туристическую инфраструктуру», отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.