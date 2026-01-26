Сеть автоматических АЗС расширяется в Подмосковье

На Московском шоссе, 65, в Серпухове открылась новая автоматическая заправка под брендом «Газпромнефть». Такие экспресс-станции особенно востребованы среди водителей, которым важна быстрая заправка без посещения магазина. Об этом сообщает пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть».

Терминалы самообслуживания с простым интерфейсом установлены непосредственно рядом с топливными колонками. Клиенты в любой момент могут воспользоваться пошаговой инструкцией на экране терминала или задать вопрос консультанту удаленного диспетчерского центра, работающего круглосуточно. Кнопка для связи со специалистом также вынесена на терминал оплаты.

Экспресс-АЗС позволяет обслуживать одновременно до 6 автомобилей. В продаже представлено топливо, произведенное на собственных нефтеперерабатывающих заводах компании.

Станция в Серпухове стала 16-й автоматической экспресс-АЗС сети в Московской области.