«Серп и молот»: что известно о новом вокзале в Москве

сегодня в 13:11

Новый столичный вокзал «Серп и молот» соединит метро и МЦД

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строящийся вокзал «Серп и молот» в Центральном округе Москвы соединит метро и центральные диаметры и сделает транспорт еще удобнее для более чем 200 тыс. горожан, сообщает «Царьград» .

Новый транспортный узел в Москве объединит вторую и четвертую линии МЦД и обеспечит пересадку между станциями метро «Римская» и «Площадь Ильича». По словам Собянина, вместо устаревших платформ будет создано современное и удобное пространство, отвечающее последним требованиям.

Объект станет ключевым транспортным пунктом для свыше 200 тыс. жителей Таганского района и Лефортова, значительно упростив их ежедневные перемещения по городу. Сейчас на территории будущего вокзала проводятся установка металлоконструкций и прокладка инженерных коммуникаций конкорса.

В проекте предусмотрена облицовка пассажирских платформ гранитными плитами, а работы по созданию контактной сети выполнены на 40%.