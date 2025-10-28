Серия поломок новых поездов парализовала метро Петербурга трижды за месяц

Три технических сбоя новых поездов «Балтиец» на Кировско-Выборгской линии метро Петербурга за октябрь вызвали массовые задержки и заторы на станциях, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Вечером 27 октября на станции «Пушкинская» Кировско-Выборгской линии метро Петербурга вновь произошел сбой: поезд модели «Балтиец», поставленный АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ), остановился, что привело к заторам и увеличению интервалов движения. Это уже третий подобный случай за месяц — ранее поломки фиксировались 16 и 20 октября.

По словам очевидцев, из-за неисправностей поезда движение на линии замедлялось, а некоторые станции временно закрывали на вход из-за скопления пассажиров. В метрополитене заявили, что составы проходили стандартную проверку перед выходом на линию и неисправностей не выявляли. После очередного сбоя создана специальная комиссия с участием специалистов Октябрьского электровагоноремонтного завода (ОЭВРЗ) и Комитета по транспорту Петербурга для расследования причин поломок.

Жители города выражают обеспокоенность частыми сбоями новых поездов, полностью заменивших старые составы на «красной» линии. В ближайшее время ожидается запуск модифицированных поездов «Балтиец-2» на Фрунзенско-Приморской линии, однако остается неясным, решат ли они существующие проблемы.

Контракт на обновление подвижного состава метро Петербурга стал крупнейшим за последние 30 лет: стоимость поставки 950 новых вагонов составляет 242,6 млрд рублей, из которых почти 97 млрд выделены из фонда национального благосостояния. При этом структура собственности завода-изготовителя вызывает вопросы: по данным Rusprofile, ОЭВРЗ недавно перешел к компании «Мотус Груп» с непрозрачной структурой и минимальным уставным капиталом.

