Сергиев Посад закупил три новых автобуса для обслуживания пассажирских маршрутов

На территории Сергиево-Посадского округа продолжается работа по обновлению подвижного состава автобусов, работающих по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Сегодня парк частных перевозчиков пополнился тремя новыми автобусами малого класса марки Gazelle CITY отечественного производства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общая вместимость составляет 22 пассажира (17 посадочных мест). Автобусы оснащены аппарелью для перевозки маломобильных групп населения, системой вентиляции с обеззараживанием воздуха, бегущей строкой в салоне автобуса, системой оповещения наименования остановочных пунктов, цифровым табло наименования маршрута, камерами видеонаблюдения.

В настоящее время автобусы проходят процедуру регистрации и оснащения дополнительным оборудованием, в том числе системой спутниковой навигации.

Выход на линию планируется в начале июня. Новые автобусы планируется закрепить за маршрутом №76к «ТЦ Капитолий — Абрамцево».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых - транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.