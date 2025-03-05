Сергиев Посад закупил новые автобусы для обслуживания пассажирских маршрутов

Автопарк частных перевозчиков, обслуживающий муниципальные маршруты, пополнился новыми автомобилями. В нем появились 6 новых автобусов малого класса Gazelle CITY российского производства. Каждый рассчитан на 22 пассажира, включая 17 сидячих мест. Для удобства маломобильных граждан предусмотрена аппарель, сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа.

Салон оборудован системой вентиляции с обеззараживанием воздуха, информационной бегущей строкой, системой оповещения остановок, цифровым табло маршрута и камерами видеонаблюдения.

«Большой запрос пассажиров идёт на перевозку как маломобильных групп населения, так и пассажиров с детьми и в том числе с колясками. До этого момента у нас транспортные средства малого класса, к сожалению, не имели такой возможности. И даже в межпиковое время, где наполняемость салона большая, такой возможности не было. Поэтому сейчас мы учли при обновлении передвижного состава и эту просьбу пассажиров, и новый передвижной состав, который приходит к нам, имеет возможность перевозки таких групп населения», — сообщил начальник отдела транспорта администрации Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Карушин.

В данный момент все новые автобусы проходят регистрацию и дооснащаются, в них устанавливают системы видеонаблюдения и спутниковой навигации. Ожидается, что на линию они выйдут в середине марта. Предполагается, что новые автобусы будут курсировать по маршрутам:

№ 14к («ТЦ Капитолий — Школа № 14»);

№ 76к («ТЦ Капитолий — Абрамцево»);

№ 11к («ТЦ Капитолий — ППЗ Конкурсный»);

№ 32к («ТЦ Капитолий — 67 км»).

Но на этом модернизация автопарка в округе не закончится.

«В рамках глобального обустройства города, реализации Стратегии, я надеюсь, что перевозчики также будут следовать в ногу со временем, с изменением нашего любимого города. Поэтому в рамках реализации Стратегии, мы будем обновлять передвижной состав», — сказал Дмитрий Карушин.

Помимо частных перевозчиков, автопарк планирует обновить и «Мострансавто». Эту работу компания ведет совместно с правительством Московской области. Только за прошлый год в округ поступило 17 новых автобусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых - транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.