Седьмая многофункциональная зона дорожного сервиса открылась на ЦКАД в Пушкинском округе

Новая многофункциональная зона дорожного сервиса открылась на 66-м километре внутренней стороны Центральной кольцевой автодороги в Пушкинском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На 66-м километре внутренней стороны Центральной кольцевой автодороги в районе Пушкинского округа открылась седьмая по счету многофункциональная зона дорожного сервиса. Объект расположен напротив ранее открытой зоны на внешней стороне ЦКАД между Ярославским шоссе и трассой М-12 «Восток».

На территории зоны построена современная автозаправочная станция для легкового и грузового транспорта, оборудованы парковочные места и стоянки. Автомобилисты могут воспользоваться дополнительными услугами, включая подкачку шин. Для профессиональных водителей предусмотрены душевые в отдельном санблоке рядом с парковкой грузовых автомобилей.

На автозаправке доступно горячее питание. Для семей с детьми в здании установлен пеленальный столик, а на улице оборудованы игровая площадка с ограждением и спортивная зона. В зоне реализовано разделение потоков грузового и легкового транспорта, а также организованы отдельные пешеходные маршруты.

В дальнейшем на территории планируется строительство единого сервисного здания и других востребованных объектов. В компании «Автодор» отметили, что на скоростных трассах уже работают 52 многофункциональные зоны нового формата, что повышает безопасность и комфорт поездок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.