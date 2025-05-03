Сделать городскую среду более уютной в Кашире помогает искусственный интеллект

Кашира — первый городской округ в Московской области, в котором с помощью камер на автобусах и специального программного обеспечения следят за состоянием дорожной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Камера на специальном держателе и мобильный телефон передают видео в режиме реального времени. Это часть уникального комплекса, который разработала компания сити софт из Казани. Оборудование установили на нескольких рейсовых автобусах и во время их движения фиксируются и передаются на сервер сразу 7 событий. Заснеженность, состояние опор уличного освещения, дорожных знаков, разметки, размещение несанкционированной рекламы, навалы мусора на площадках и обочинах и ямы на дорогах.️

В основе комплекса искусственный интеллект. С помощью специального идентификатора он различает и анализирует предметы и фиксирует нарушение. При этом возможности программного обеспечения весьма широкие. Например, оно может не только увидеть яму, но и рассчитать ее площадь. Этот проект реализован в Казани, и эксперты уже успели оценить его пользу и удобство.

Камеры установили на нескольких автобусах. Они курсируют как в городе, так и в сельских населенных пунктах. Каждый день комплекс следит за состоянием дорожной инфраструктуры и выдаёт подробный отчет с видео, фотофиксацией нарушений и точным указанием места на карте. Комплекс уже отследил и проанализировал ситуацию на дорогах на 42 улицах городского округа. Все зафиксированные недочеты направят представителям подрядным организациям, которые выполнят соответствующие ремонтные работы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.