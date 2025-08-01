Сделал сальто и отлетел: страшнейшее ДТП с мотоциклом в Москве попало на видео

Уличная видеокамера запечатлела момент ночной аварии на Варшавском шоссе в Москве, в которой столкнулись мотоцикл и каршеринг. На кадрах видно, как байкер на большой скорости врезался в машину, подлетел и сделал сальто, после чего упал на проезжую часть, сообщает SHOT .

ДТП случилось примерно в 04:00 в пятницу, 1 августа. По данным издания, водитель арендованной Chery приблизился к пешеходному и начал разворачиваться прямо из среднего ряда. В этот момент по полосе ехали два мотоциклиста, первый из которых успел «проскочить» каршеринг, но второй врезался прямо в боковую часть машины.

При столкновении байкер подлетел в воздух, сделал минимум два сальто, упал на дорогу и прокатился несколько метров. Пострадавшему мотоциклисту удалось выжить, но его госпитализировали в бессознательном и тяжелом состоянии.

В районе автоаварии перекрывали три полосы движения.