Сборная Подмосковья заняла 2 общекомандное место на чемпионате РФ по гольфу

Спортсмены из Подмосковья завоевали одну золотую и одну серебряную медали на чемпионате РФ по гольфу в Свердловской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Данный результат позволил подмосковной сборной занять итоговое второе место в общекомандном зачете среди регионов РФ, уступив лишь команде Москвы.

​В соревнованиях среди мужчин чемпионом России стал подмосковный гольфист Егор Ерошенко. По результатам первого раунда он не смог попасть в пятерку сильнейших, набрав 76 очков. Во втором раунде Егору Ерошенко удалось улучшить свой результат (71 очко) и подняться на промежуточное третье место. В итоговых двух раундах спортсмен из Московской области показал лучший результат дня, записав на свой счет 68 и 69 очков соответственно. Таким образом Егор Ерошенко в четвертый раз в своей карьере поднялся на первую ступень пьедестала чемпионата России по гольфу.​

В зачете среди женщин в шаге от победы завершила свое выступление Анна Шульце. Представительница Подмосковья лидировала по итогам каждого из 3 дней соревнований, но неудачное выступление в заключительном 4 раунде отбросило ее на второе место (71+72+77+78 очков). Чемпионкой стала москвичка Екатерина Прохорова.

​«Гольфисты сборной Московской области показали высокий класс игры на поле в Екатеринбурге. Очень рад за Егора Ерошенко, который второй год подряд и четвертый в карьере взял титул чемпиона России, причtм два раза подряд на разных полях. Это говорит о силе Егора, его умении читать любое поле. Также отмечу блестящее выступление Анны Шульце, которая в тяжелой борьбе взяла серебро в женском зачете. Отмечу, что скоро сборная Московской области пополнится новыми звездами гольфа, а значит — мы усилим состав и будем настроены на новые победы!» — прокомментировал выступление подмосковной сборной на чемпионате России первый вице-президент федерации гольфа Московской области Алексей Жарич.

​XXXIV чемпионат России по гольфу среди мужчин и женщин проходил с 28 июля по 3 августа в селе Кашино Свердловской области. Впервые за 34 года турнир прошел за пределами столицы — на полях гольф-клуба «Пайн Крик». За сборную Московской области выступили 23 спортсмена.

Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.