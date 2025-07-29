Сбой произошел в движении поездов в Ростовской области из-за падения БПЛА

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На станции Сальск повреждена контактная сеть и вагоны

В Ростовской области произошло ЧП на железной дороге: обломки сбитого беспилотника повредили инфраструктуру станции Сальск, что привело к остановке движения, сообщили в пресс-службе РЖД .

Повреждена контактная сеть на станции после атаки БПЛА, из-за чего движение поездов временно приостановлено.

Разбиты окна в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк — Кисловодск. Пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет.

Произошло возгорание в грузовом составе — к месту направлен пожарный поезд.

Из-за инцидента движение поездов через станцию временно приостановлено, что привело к задержкам девяти пассажирских составов АО «ФПК»: №59 Новокузнецк-Кисловодск, №523 Екатеринбург-Адлер, №255 Челябинск-Новороссийск, №509 Казань-Новороссийск, №524 Адлер-Екатеринбург, №358 Имеретинский Курорт-Уфа, №254 Новороссийск-Уфа, №98 Кисловодск-Тында и №202 Анапа-Красноярск.

Железнодорожные бригады оказывают пассажирам всю необходимую помощь, включая организацию питания для тех, чьи поезда задерживаются более чем на 4 часа.