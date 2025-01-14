Сбой в движении поездов произошел на «синей» ветке московского метро
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На восточной части Арбатско-Покровской линии столичного метро произошел сбой, передает корреспондент РИАМО.
Сейчас на станции «Щелковская» нет посадки пассажиров в сторону центра. Составы стоят. На платформе собралось большое количество пассажиров.
По громкой связи объявляют: «По техническим причинам поезда следуют с увеличенным интервалом».
В декабре на Солнцевской линии метрополитена (8А) был сбой из-за человека на пути. Подробностей инцидента не сообщали.