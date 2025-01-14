сегодня в 09:20

Сбой в движении поездов произошел на «синей» ветке московского метро

Сейчас на станции «Щелковская» нет посадки пассажиров в сторону центра. Составы стоят. На платформе собралось большое количество пассажиров.

По громкой связи объявляют: «По техническим причинам поезда следуют с увеличенным интервалом».

В декабре на Солнцевской линии метрополитена (8А) был сбой из-за человека на пути. Подробностей инцидента не сообщали.