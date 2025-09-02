Сбой в движении поездов произошел на Киевском направлении МЖД и МЦД-4
Сбой в движении поездов произошел на Киевском направлении МЖД и четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4). Причиной стала остановка состава на станции Очаково, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
По техническим причинам поезда в сторону Апрелевки следуют с отклонением от графика. Также возможны опоздания по обороту.
«Принимаем меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов», — говорится в сообщении.
Пассажирам принесли извинения за доставленные временные неудобства.