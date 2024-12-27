Самолет компании AZAL вернулся в аэропорт из-за закрытия неба над Махачкалой
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Самолет авиакомпании AZAL вылетел из Баку в Минводы, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета, сообщает РИА Новости.
В авиакомпании объяснили, что такое решение было принято из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой.
Ранее стало известно, что компанию «AZAL — Азербайджанские авиалинии», чей самолет Embraer 190 потерпел крушение 25 декабря в казахстанском Актау, проверят сотрудники транспортной прокуратуры. Фирму подозревают в игнорировании правил полета.
Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев заявил, что на борту рухнувшего близ Актау лайнера перед падением взорвался кислородный баллон.